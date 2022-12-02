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В Україні продовжили відстрочку від мобілізації ще на два місяці

Фото: в Україні продовжили відстрочку від мобілізації ще на два місяці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет міністрів продовжив на два місяці строк дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Він зазначив, що до постанови Кабміну "Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації було внесено зміни.

Передбачається, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, що були надані військовим, та строки дії яких не закінчилися на день набрання чинності цією постановою, продовжуються автоматично на два місяці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про демобілізацію військових, які відслужили рік.

Окрім того, чоловіки, у яких третя дитина народилася під час служби у ЗСУ, отримали право на демобілізацію.

РКБ-Україна також писало, що депутати пропонують дозволити деяких засудженим проходити військову службу під час мобілізації.

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