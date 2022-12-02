RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине продлили отсрочку от мобилизации еще на два месяца

Фото: в Украине продлили отсрочку от мобилизации еще на два месяца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет министров продлил на два месяца срок действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Он отметил, что в постановление Кабмина "О продлении сроков действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации были внесены изменения".

Так, сроки действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военным, и сроки действия которых не истекли на день вступления в силу этого постановления, продлеваются автоматически на два месяца.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о демобилизации военных, которые отслужили год.

Кроме того, мужчины, у которых третий ребенок родился во время службы в ВСУ, получили право на демобилизацию.

РКБ-Украина также писала, что депутаты предлагают разрешить некоторым осужденным проходить военную службу во время мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Призыв в армиюмобилизация в Украине