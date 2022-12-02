В Украине продлили отсрочку от мобилизации еще на два месяца

Он отметил, что в постановление Кабмина "О продлении сроков действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации были внесены изменения".

Так, сроки действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военным, и сроки действия которых не истекли на день вступления в силу этого постановления, продлеваются автоматически на два месяца.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о демобилизации военных, которые отслужили год.

Кроме того, мужчины, у которых третий ребенок родился во время службы в ВСУ, получили право на демобилизацию.

РКБ-Украина также писала, что депутаты предлагают разрешить некоторым осужденным проходить военную службу во время мобилизации.

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