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Раді пропонують дозволити засудженим проходити військову службу

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Київ, Середа 30 листопада 2022 12:41
Раді пропонують дозволити засудженим проходити військову службу Фото: Раді пропонують дозволити мобілізувати деяких засуджених (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Парламенту пропонують дозволити деяких засудженим проходити військову службу під час мобілізації. Нардепи вже зареєстрували відповідний документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту законопроєкту №8243.

У пояснювальній записці йдеться про те, що наразі передбачається можливість скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації. Підозрювані чи обвинувачені у кримінальних справах можуть приєднатися до лав Сил оборони.

Проте чинне законодавство не передбачає такої можливості для засуджених, які бажають стати на захист України.

Автори законопроекту пропонують дозволити мобілізувати за бажанням деяких засуджених. Мова йде про засудження за корупцію, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Таким засудженим пропонують дозволити проходити військову службу, якщо їм призначили покарання у вигляді:

  • виправних робіт;
  • службового обмеження для військовослужбовців;
  • обмеження волі;
  • позбавлення волі не більше ніж на 5 років, якщо суд, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, дійде висновку про можливість виправдання засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Пропонується, що дозвіл проходити військову службу будуть видавати суди.. Автори документи пропонують звільняти засуджених чи обвинувачених від покарання або ж зарахувати у строк відбування покарання часу проходження військової служби.

Нагадаємо, у листопаді Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці.

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