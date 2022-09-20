В Україні ще одна категорія чоловіків отримала право на демобілізацію: Рада ухвалила закон
В Україні чоловіки, у яких третя дитина народилася під час служби у ЗСУ, отримали право на демобілізацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram .
Законопроект підтримав 331 народний депутат.
В Україні чоловіки, які мають трьох дітей - не підлягають мобілізації. Але ця норма не застосовувалася у разі, якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього. Тоді чоловік не мав права на демобілізацію.
Після ухвалення закону новою причиною звільнення від військової служби під час військового стану стала наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховній раді пропонують дозволити військовозобов'язаним чоловікам виїзд за кордон під щомісячний внесок.
Також ми писали, що Міністерство оборони відстрочило взяття жінок на військовий облік до 1 жовтня 2023 року .
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