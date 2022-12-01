Зеленський відповів на петицію про демобілізацію військових, які відслужили рік

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на петицію , яка оприлюднена на сайті глави української держави.

Зеленський зазначив, що умови звільнення від військової служби під час воєнного стану визначено статтею 26 закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", а саме: за станом здоров'я, у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за сімейними обставинами або з визначених певним законом України поважним причинам.

Він додав, що за інших умов звільнення солдатів від військової служби не передбачено.

"Я звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати підняті в електронній петиції питання та про результати їх розгляду поінформувати автора", - написав президент.