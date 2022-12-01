Зеленський відповів на петицію про демобілізацію військових, які відслужили рік
Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати пропозиції щодо демобілізації військових, які відслужили рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на петицію , яка оприлюднена на сайті глави української держави.
Зеленський зазначив, що умови звільнення від військової служби під час воєнного стану визначено статтею 26 закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", а саме: за станом здоров'я, у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за сімейними обставинами або з визначених певним законом України поважним причинам.
Він додав, що за інших умов звільнення солдатів від військової служби не передбачено.
"Я звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати підняті в електронній петиції питання та про результати їх розгляду поінформувати автора", - написав президент.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні чоловіки, у яких третя дитина народилася під час служби у ЗСУ, отримали право на демобілізацію.
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