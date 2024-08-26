В Україні продовжили терміни подачі документів для магістрантів: деталі

Міністерство освіти і науки України (МОН) продовжило терміни подачі документів на бюджет для магістрів.
РБК-Україна повідомляє про це із посиланням на повідомлення заступника міністра освіти Михайла Винницького у Facebook.
Охочі вступити на бюджет у магістратуру зможуть подати документи до 18:00 27 серпня. У МОН прийняли таке рішення через сьогоднішній масований удар по території нашої країни та тривалу повітряну тривогу у більшості регіонів.
У листі відомства йдеться, що міністерство протягом дня отримувало звернення вступників, які не можуть виконати вимоги до зарахування у визначені терміни. Зазначається, що подати документи до приймальних комісій потрібно було до 18:00 26 серпня.
Також був перенесений термін зарахування вступників за державним або регіональним замовленням із 27 на 28 серпня.
У МОН зазначають, що відповідний лист був надісланий керівникам закладів вищої освіти.
Лист від Міністерства освіти і науки (сторінка Михайла Винницького у Facebook)
Раніше РБК-Україна розповідало про наслідки масованої повітряної атаки 26 серпня. Так, через удари у багатьох регіонах України почалися перебої зі світлом. У столиці внаслідок цього почалися масштабні збої у роботі громадського транспорту, який залежить від електроенергії. Крім того, через відключення електроенергії у низці районів Києва відсутнє водопостачання.
Також ми писали, що під час атаки на Україну 26 серпня російські окупаційні війська застосували дуже велику кількість ракет. Це були Х-101, "Кинджали", Х-22, "Калібри", дуже велика кількість дронів-камікадзе "Шахед". Експерт з авіації зазначив, що таке озброєння ворог накопичував майже місяць.
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