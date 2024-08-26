В Україні продовжили терміни подачі документів для магістрантів: деталі

Охочі вступити на бюджет у магістратуру зможуть подати документи до 18:00 27 серпня. У МОН прийняли таке рішення через сьогоднішній масований удар по території нашої країни та тривалу повітряну тривогу у більшості регіонів.

У листі відомства йдеться, що міністерство протягом дня отримувало звернення вступників, які не можуть виконати вимоги до зарахування у визначені терміни. Зазначається, що подати документи до приймальних комісій потрібно було до 18:00 26 серпня.

Також був перенесений термін зарахування вступників за державним або регіональним замовленням із 27 на 28 серпня.

У МОН зазначають, що відповідний лист був надісланий керівникам закладів вищої освіти.

Лист від Міністерства освіти і науки (сторінка Михайла Винницького у Facebook)