"Україна порушила графік атак РФ". Експерт назвав особливість сьогоднішнього удару

Російські окупанти сьогодні, 26 серпня, провели свій масований удар по Україні ближче до ранку, коли повітряні цілі вже було ясно видно.

Він нагадав, що під час атаки ворог застосував дуже велику кількість ракет. Це були і Х-101, і "Кинджали", і Х-22, і "Калібри", і дуже велика кількість дронів-камікадзе "Шахед". Таке озброєння ворог накопичував майже місяць.

"Що мене дивує? Цього разу атака була зміщена ближче до ранку і вже було досить ясно видно "Шахеди". Ми звикли до того, що вони працюють уночі", - звернув увагу Криволап.

За його словами, це може бути ще одним результатом атак українських захисників на російські аеродроми. Ворожі Ту-95 мали повертатися з "Оленьї" на "Енгельс" практично щодня, оскільки до "Оленьї" часто літали безпілотники.

"Ми дуже серйозно порушили їхній графік застосування. Я думаю, що це зміщення пов'язане з тим, що вони не завжди встигають, так як вони хотіли б встигнути", - пояснив експерт.

Скільки часу РФ потрібно на новий удар

При цьому Криволап розповів, що в сьогоднішній атаці росіяни задіяли лише 11 Ту-95, які атакували Україну ракетами Х-101, хоч до цього "десь літало" 18 бортів.

"Тобто наші дії змусили їх знизити кількість літаків. Або вони там стали, або вийшли часи польотів, або були якісь несправності. Тому сказати, за скільки часу вони відновляться дуже важко", - зазначив експерт.

Також, за його словами, схожа ситуація і з МіГ-31К - якби росіяни мали можливість підняти шість таких літаків, вони б це зробили, але в повітрі фіксувалося лише три борти. Таким чином, удари України по "Саваслейці" мали наслідки.

Криволап додав, що поки невідомо, які саме МіГ-31 були вражені під час атаки дронів, але, виходячи з сьогоднішнього удару, можна зробити висновок, що це були саме носії "Кинджалів" МіГ-31К.

Експерт зазначив, що росіяни можуть бути готовими до нового удару і за тиждень, якщо Україна нічого не робитиме. Але наші воїни "не сидять склавши руки" і не дають ворогові можливість розслабитися.