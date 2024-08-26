ua en ru
Пн, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві через відсутність світла масштабні затримки громадського транспорту: список маршрутів

Понеділок 26 серпня 2024 18:07
UA EN RU
У Києві через відсутність світла масштабні затримки громадського транспорту: список маршрутів Фото: у Києві через відсутність світла масштабні затримки громадського транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Києві ввечері понеділка, 26 серпня, спостерігаються масштабні збої у роботі громадського транспорту, який залежить від електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київпастранс".

Спочатку, близько 17:40 було повідомлено про затримку трамваїв за маршрутами номер 14 та 15 по вулиці Дегтярівська. Причина затримки - відсутність електроенергії. Там було організовано рух автобусів.

Згодом у "Київпастранс" заявили про затримку ще низки маршрутів та тролейбусів. Причина їх затримки - також відсутність електроенергії.

Який ще транспорт затримується:

  • рух трамваїв №№ 1, 2, 3 по вулиці Борщагівська з причини відсутності напруги, вже організовано рух автобусів;
  • рух тролейбусів № 41 по вулиці Тулузи з причини відсутності напруги;
  • рух тролейбусів №16, 18, 19, 23, 28, 33, 35 по вулиці Іллєнка та вулиці Герцена з причини відсутності напруги;
  • рух тролейбусів №№4, 5, 7, 22, 27, 30, 42 на станції метро "Шулявська" з причини відсутності напруги;
  • рух тролейбусів №№24, 25, 26, 35, 36 по проспекту Свободи з причини відсутності напруги.

Масований обстріл 26 серпня

Сьогодні вранці Росія завдала ударів по Україні, в наслідок чого було пошкоджено низку енергооб'єктів. В результаті постраждали 15 областей, фіксуються проблеми з енерго- та водопостачанням. Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Про те, де в Україні немає світла та як діють нові графіки відключень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Тролейбус
NEWS
Атака РФ на Київ: на підступах до столиці було знищено майже 20 дронів
Атака РФ на Київ: на підступах до столиці було знищено майже 20 дронів
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна