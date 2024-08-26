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В Україні продовжили терміни подачі документів для магістрантів: деталі

Україна, Київ, Понеділок 26 серпня 2024 18:46
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В Україні продовжили терміни подачі документів для магістрантів: деталі Фото: Вступна кампанія 2024 (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство освіти і науки України (МОН) продовжило терміни подачі документів на бюджет для магістрів.

РБК-Україна повідомляє про це із посиланням на повідомлення заступника міністра освіти Михайла Винницького у Facebook.

Охочі вступити на бюджет у магістратуру зможуть подати документи до 18:00 27 серпня. У МОН прийняли таке рішення через сьогоднішній масований удар по території нашої країни та тривалу повітряну тривогу у більшості регіонів.

У листі відомства йдеться, що міністерство протягом дня отримувало звернення вступників, які не можуть виконати вимоги до зарахування у визначені терміни. Зазначається, що подати документи до приймальних комісій потрібно було до 18:00 26 серпня.

Також був перенесений термін зарахування вступників за державним або регіональним замовленням із 27 на 28 серпня.

У МОН зазначають, що відповідний лист був надісланий керівникам закладів вищої освіти.

В Україні продовжили терміни подачі документів для магістрантів: деталі

Лист від Міністерства освіти і науки (сторінка Михайла Винницького у Facebook)

Раніше РБК-Україна розповідало про наслідки масованої повітряної атаки 26 серпня. Так, через удари у багатьох регіонах України почалися перебої зі світлом. У столиці внаслідок цього почалися масштабні збої у роботі громадського транспорту, який залежить від електроенергії. Крім того, через відключення електроенергії у низці районів Києва відсутнє водопостачання.

Також ми писали, що під час атаки на Україну 26 серпня російські окупаційні війська застосували дуже велику кількість ракет. Це були Х-101, "Кинджали", Х-22, "Калібри", дуже велика кількість дронів-камікадзе "Шахед". Експерт з авіації зазначив, що таке озброєння ворог накопичував майже місяць.

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