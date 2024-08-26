В Украине продлили сроки подачи документов для магистрантов: детали
Министерство образования и науки Украины (МОН) продлило сроки подачи документов на бюджет для магистров.
РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на сообщение заместителя министра образования Михаила Винницкого в Facebook .
Желающие поступить на бюджет в магистратуру смогут подать документы до 18:00 27 августа. В МОН приняли такое решение из-за сегодняшнего массированного удара по территории нашей страны и длительной воздушной тревоги в большинстве регионов.
В письме ведомства говорится, что министерство в течение дня получало обращения абитуриентов, которые не могут выполнить требования к зачислению в определенные сроки. Отмечается, что подать документы в приемные комиссии нужно было до 18:00 26 августа.
Также был перенесен срок зачисления поступающих по государственному или региональному заказу с 27 на 28 августа.
В МОН отмечают, что соответствующее письмо было направлено руководителям высших учебных заведений.
Письмо от Министерства образования и науки (страница Михаила Винницкого в Facebook)
Ранее РБК-Украина рассказывало о последствиях массированной воздушной атаки 26 августа. Так, из-за ударов во многих регионах Украины начались перебои со светом. В столице в результате этого начались масштабные сбои в работе общественного транспорта, который зависит от электроэнергии. Кроме того, из-за отключения электроэнергии в ряде районов Киева отсутствует водоснабжение.
Также мы писали, что при атаке на Украину 26 августа российские оккупационные войска применили очень большое количество ракет. Это были Х-101, "Кинжалы", Х-22, "Калибры", очень большое количество дронов-камикадзе "Шахед". Эксперт по авиации отметил, что такое вооружение враг накапливал почти месяц.
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