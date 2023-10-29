В Украине ускорилось прохождение ВВК, - Минздрав
Минздрав продолжает работать над выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по военно-врачебной экспертизе, которое направлено на ускорение прохождения ВВК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Украины.
Изменения предусматривают установление предельных сроков проведения исследований и военнообязанных медосмотров, а именно:
- проведение медицинских осмотров о пригодности к военной службе - не более 4 рабочих дней;
- проведение лабораторных исследований - не более 3 рабочих дней;
- проведение инструментальных исследований - не более 3 рабочих дней.
По словам министерства, главы областных военных администраций, руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки и работники учреждений здравоохранения должны соблюдать указанные сроки.
Также они должны организовать рациональные маршруты прохождения ВВК и контролировать, чтобы военнообязанные проходили медосмотры в отдельную очередь.
Изменения в военно-врачебных комиссиях
Недавно Кабмин принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также в Украине изменили порядок прохождения ВВК.
Кроме того, как анонсировал президент Владимир Зеленский, в Украине будут проверены справки об инвалидности и непригодности к службе в армии, выданные за время полномасштабной агрессии РФ.
РБК-Украина ранее рассказывала, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.