При написанні матеріалу використовувались Telegram-канали президента України Володимира Зеленського, голови Офісу президента Андрія Єрмака, уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця й Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Наші - вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим", - написав президента.

Як розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, серед повернутих додому українців - воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, а також Національної поліції. Серед воїнів є і захисники Маріуполя, які були на "Азовсталі", острова Зміїний, а також ті, хто воював на низці напрямків.

50-й обмін полоненими

За словами уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця, сьогодні відбувся 50-й обмін полоненими між Україною та Росією.

"Хлопців, які вже сьогодні за довгий час почули голоси своїх рідних, переповнювали емоції. Не менш емоційно на дзвінки реагували і родини, які чекають на своїх батьків, синів, братів", - відзначив Лубінець та додав, що далі воїнів очікує відпочинок та реабілітація.

Хто повернувся додому

Згідно з даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед врятованих військовослужбовців:

95 воїнів ЗСУ;

56 нацгвардійців;

26 прикордонників;

29 воїнів Територіальної оборони;

1 представник Національної поліції.

Зокрема:

180 воїнів, які повернулись додому - з рядового та сержантського складу;

27 українських офіцерів.

найстаршому зі звільнених воїнів 61 рік, а наймолодшому невдовзі виповниться 21.

На жаль, 36 з військовополонених мають поранення або ж серйозні хвороби.

Фото: до України повернулись 207 українців з російського полону (t.me/V_Zelenskiy_official)

Обмін полоненими

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Київ та Москва провели низку обмінів військовополоненими. Попри те, що з серпня ворог заморозив процес, вже 3 січня між країнами пройшов найбільший обмін полоненими з початку війни. Тоді ж додому повернулись 230 захисників.

24 січня Україна та Росія мали провести 50-й обмін полоненими, але його було зірвано через падіння літака Іл-76 під Бєлгородом. Росіяни заявили, що на борту літака нібито були десятки українських полонених. Але Україна не підтверджує це.

Пізніше Головне управління розвідки відзначало, що зірваний обмін мав бути одним із найбільших за час війни.