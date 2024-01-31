При написании материала использовались Telegram-каналы президента Украины Владимира Зеленского, главы Офиса президента Андрея Ермака, уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Наши - дома. 207 ребят. Возвращаем несмотря ни на что. Помним о каждом и каждой в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим", - написал президент.

Как рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, среди вернувшихся домой украинцев - воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, а также Национальной полиции. Среди воинов есть и защитники Мариуполя, которые были на "Азовстали", острова Змеиный, а также те, кто воевал на ряде направлений.

50-й обмен пленными

По словам уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, сегодня состоялся 50-й обмен пленными между Украиной и Россией.

"Ребят, которые уже сегодня за долгое время услышали голоса своих родных, переполняли эмоции. Не менее эмоционально на звонки реагировали и семьи, которые ждут своих отцов, сыновей, братьев", - отметил Лубинец и добавил, что дальше воинов ожидает отдых и реабилитация.

Кто вернулся домой

Согласно данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди спасенных военнослужащих:

95 воинов ВСУ;

56 нацгвардейцев;

26 пограничников;

29 воинов Территориальной обороны;

1 представитель Национальной полиции.

В частности:

180 воинов, которые вернулись домой - из рядового и сержантского состава;

27 украинских офицеров.

Самому старшему из освобожденных воинов 61 год, а самому молодому вскоре исполнится 21.

К сожалению, 36 из военнопленных имеют ранения или серьезные болезни.

Фото: в Украину вернулись 207 украинцев из российского плена (t.me/V_Zelenskiy_official)

Сделаем все, чтобы вернуть всех

"В целом 3035 человек удалось вернуть. Мы сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую. Мы ни о ком не забыли, по каждой фамилии ищем", - заявил президент.

Обмен пленными

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Киев и Москва провели ряд обменов военнопленными. Несмотря на то, что с августа враг заморозил процесс, уже 3 января между странами прошел крупнейший обмен пленными с начала войны. Тогда же домой вернулись 230 защитников.

24 января Украина и Россия должны были провести 50-й обмен пленными, но он был сорван из-за падения самолета Ил-76 под Белгородом. Россияне заявили, что на борту самолета якобы были десятки украинских пленных. Но Украина не подтверждает это.

Позже Главное управление разведки отмечало, что сорванный обмен должен был быть одним из крупнейших за время войны.