Україні потрібні союзники, а не посередники, - посол у Німеччині

За словами посла, німецький уряд його чітко запевнив

канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа може повернутись до "мирного порядку" з РФ, який діяв до початку повномасштабної війни, якщо Путін відмовиться від агресії проти країн-сусідів.

До того ж, німецький канцлер планує й надалі продовжувати діалог з російським диктатором. При цьому він повідомляв, що Путін не збирається відмовлятися від загарбницьких планів щодо України.

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