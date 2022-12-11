Україні потрібні союзники, а не посередники, - посол у Німеччині

Україні у війні проти Росії потрібні не посередники, а союзники, оскільки за мир потрібно боротися.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України в Німеччині Олексія Макеєва Welt am Sonntag.
За словами посла, німецький уряд його чітко запевнив
канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа може повернутись до "мирного порядку" з РФ, який діяв до початку повномасштабної війни, якщо Путін відмовиться від агресії проти країн-сусідів.
До того ж, німецький канцлер планує й надалі продовжувати діалог з російським диктатором. При цьому він повідомляв, що Путін не збирається відмовлятися від загарбницьких планів щодо України.
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