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Україні потрібні союзники, а не посередники, - посол у Німеччині

Фото: посол України в Німеччині Олексій Макеєв (facebook.com/oleksii_makeiev)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україні у війні проти Росії потрібні не посередники, а союзники, оскільки за мир потрібно боротися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України в Німеччині Олексія Макеєва Welt am Sonntag.

За словами посла, німецький уряд його чітко запевнив

канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа може повернутись до "мирного порядку" з РФ, який діяв до початку повномасштабної війни, якщо Путін відмовиться від агресії проти країн-сусідів.

До того ж, німецький канцлер планує й надалі продовжувати діалог з російським диктатором. При цьому він повідомляв, що Путін не збирається відмовлятися від загарбницьких планів щодо України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниАлексей Макеев