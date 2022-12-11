Путін у всіх розмовах чітко каже, що хоче щось завоювати, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц констатує, що президент РФ Володимир Путін не збирається відмовлятися від загарбницьких планів щодо України та ведення війни, мету якої неодноразово розкривав під час їхніх переговорів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Bild .

На Громадянському діалозі в Потсдамі канцлер ФРН відкрито висловився про свої телефонні розмови з кремлівським диктатором і розвіяв сподівання, що Путіна вдасться переконати відступити у його жорстокій кампанії проти України.

"Кожного разу, коли я розмовляю з Путіним, він також дуже чітко каже, що він цілком прагне щось завоювати. Він просто хоче силоміць відібрати частину української території", - зазначив Шольц.

Канцлер Німеччини також звернув увагу на те, що таких планів керівник Кремля повністю дотримується, навіть попри величезні втрати російських окупантів.

Він додав, що російське керівництво і в минулому демонструвало жорстоку поведінку, наприклад, у Сирії або Чечні, де воно "стерло з землі цілу країну".

Також Шольц наголошує, що незважаючи на це, планує й надалі продовжувати діалог із Путіним.