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Шольц запевнив, що продовжуватиме переговори з Путіним

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Берлін, Субота 10 грудня 2022 17:09
Шольц запевнив, що продовжуватиме переговори з Путіним Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Канцлер ФРН Олаф Шольц планує й надалі продовжувати діалог з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За словами глави німецького уряду, Путін навряд чи піде на поступки у війні проти України, він має намір продовжувати бойові дії.

"Кожного разу, коли я розмовляю з Путіним, він дуже чітко дає зрозуміти, що йдеться про завоювання... Він хоче силоміць відвоювати частину української території", - заявив Шольц.

Канцлер вважає, що така позиція президента РФ є дивною на тлі втрат у лавах російської армії.

"Ми не знаємо точно, скільки російських військовослужбовців загинуло. Можливо, 100 тисяч", - додав Шольц.

Він додав, що незважаючи на відмінності у поглядах, переговори з Путіним продовжуватимуться й надалі.

Як стверджує видання, остання телефонна розмова між Путіним і Шольцем завершилася взаємними звинуваченнями. Канцлер ФРН засудив удари росіян по українській інфраструктурі, а президент РФ - "деструктивну лінію держав Заходу, включаючи Німеччину".

Нагадаємо, раніше Шольц під час телефонної розмови з Путіним закликав диктатора вивести війська з території України.

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