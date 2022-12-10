Шольц запевнив, що продовжуватиме переговори з Путіним
Канцлер ФРН Олаф Шольц планує й надалі продовжувати діалог з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
За словами глави німецького уряду, Путін навряд чи піде на поступки у війні проти України, він має намір продовжувати бойові дії.
"Кожного разу, коли я розмовляю з Путіним, він дуже чітко дає зрозуміти, що йдеться про завоювання... Він хоче силоміць відвоювати частину української території", - заявив Шольц.
Канцлер вважає, що така позиція президента РФ є дивною на тлі втрат у лавах російської армії.
"Ми не знаємо точно, скільки російських військовослужбовців загинуло. Можливо, 100 тисяч", - додав Шольц.
Він додав, що незважаючи на відмінності у поглядах, переговори з Путіним продовжуватимуться й надалі.
Як стверджує видання, остання телефонна розмова між Путіним і Шольцем завершилася взаємними звинуваченнями. Канцлер ФРН засудив удари росіян по українській інфраструктурі, а президент РФ - "деструктивну лінію держав Заходу, включаючи Німеччину".
Нагадаємо, раніше Шольц під час телефонної розмови з Путіним закликав диктатора вивести війська з території України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.