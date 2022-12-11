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Украине нужны союзники, а не посредники, - посол в Германии

Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (facebook.com/oleksii_makeiev)
Автор: Елизавета Драбкина

Украине в войне против России нужны не посредники, а союзники, потому что за мир нужно бороться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в Германии Алексея Макеева Welt am Sonntag.

По словам посла, немецкое правительство четко его заверило

канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа может вернуться в "мирный порядок" с РФ, который действовал до начала полномасштабной войны, если Путин откажется от агрессии против стран-соседей.

К тому же, немецкий канцлер планирует и дальше продолжать диалог с российским диктатором. При этом он сообщал, что Путин не собирается отказываться от захватнических планов в отношении Украины.

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Российская ФедерацияВойна России против УкраиныАлексей Макеев