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Шольц допустив повернення до довоєнного "мирного порядку" з РФ і назвав умову

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Берлін, Четвер 01 грудня 2022 18:09
Шольц допустив повернення до довоєнного "мирного порядку" з РФ і назвав умову Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європа може повернутись до "мирного порядку" з Росією, який діяв до початку повномасштабної війни проти України, якщо президент РФ Володимир Путін відмовиться від агресії проти країн-сусідів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Ми можемо повернутися до мирного порядку, який працював (до повномасштабної війни в Україні - ред.), і зробити його знову безпечним, якщо в Росії є готовність повернутися до цього мирного порядку", - зазначив він.

При цьому канцлер підкреслив, що про партнерство вже не йдеться, оскільки Росія "зіпсувала мирний порядок, над яким у Європі працювали кілька десятиліть".

"Ми повинні повернутися до угод, які ми мали в останні десятиліття і які були основою миру та порядку безпеки в Європі. І для Росії це також означає, що вона визнає, що існують відкриті суспільства, демократії, які обрали зовсім інший шлях у питанні того, як вони керуються і як вони приваблюють людей", - додав Шольц.

Нагадаємо, раніше Шольц заявляв, що Німеччина має намір продовжувати постачання зенітних установок Gepard в Україну і працює над цим питанням.

Також ми писали, що уряд Німеччини надасть Україні 56 мільйонів євро на ремонт об'єктів енергетичної системи та понад 350 генераторів.

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