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В Україні посилять захист державних сервісів від кібератак РФ

15:08 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: прем'єр-міністр України Сергій Корецький (facebook.com_sergii.koretskyi)

Український уряд посилює захист державних сервісів. Усі органи виконавчої влади мають терміново сформувати команди кібербезпеки, закупити програмне забезпечення й ввести його в експлуатацію.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Дав пряме доручення керівникам усіх органів виконавчої влади - терміново сформувати команди кібербезпеки, закупити програмне забезпечення й ввести його в експлуатацію", - заявив Корецький.

Він зазначив, що Росія б'є по українській цифровій інфраструктурі так само системно, як і по енергетиці.

Лише за вересень у Києві пошкоджено близько 10 дата-центрів. Кілька днів тому був атакований дата центр, який забезпечує зв'язком 90 населених пунктів.

Посилюються і кібератаки. Ворог дедалі частіше використовує штучний інтелект, і одна з головних мішеней - державні інформаційні системи та український бізнес.

"Ключові цифрові органи вже вміють відбивати атаки з використанням ШІ. Такої ж готовності очікую від кожної державної установи та інституції", - зазначив прем'єр.

Удари РФ по дата-центрах України

Нагадаємо, внаслідок російської атаки вдень 20 жовтня пошкоджений дата-центр компанії GigaCenter у Києві. Через це клієнти можуть спостерігати перебої в роботі обладнання.

Також російська балістична атака на Київ у ніч на 19 жовтня знищила дата-центр телекомунікаційної компанії "Датагруп". Обладнання та інфраструктура об'єкта повністю виведені з ладу.

1 жовтня внаслідок російських обстрілів у Києві було знищено дата-центр "Парковий". Об'єкт зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив роботу.

Крім того, 6 жовтня про припинення роботи після масованої російської атаки повідомив київський дата-центр "Омега Телеком".

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Кабінет Міністрів УкраїниСергій Корецький