Російський удар пошкодив дата-центр GigaCenter у Києві

Унаслідок російської атаки вдень20 жовтня пошкоджений дата-центр компанії GigaCenter. Через це клієнти можуть спостерігати перебої в роботі обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

"Унаслідок російської атаки пошкоджено наш дата-центр. Через це ви можете спостерігати перебої у роботі обладнання, розміщеного в GigaCenter", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що наразі фахівці працюють над локалізацією наслідків удару.

GigaCenter надає послуги з розміщення серверів та ІТ-обладнання для бізнесу. Компанія входить до групи GIGAGROUP, до якої також належать телекомунікаційний оператор GigaTrans, хмарний оператор GigaCloud та агентство з кібербезпеки GigaSafe.