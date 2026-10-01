Російський удар знищив датацентр "Парковий" у Києві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву датацентру.

Станом на 1 жовтня майданчик компанії зазнав критичних пошкоджень. У датацентрі заявили, що відновити сервіси на цій локації неможливо.

Працівники об'єкта не постраждали. Усі дані клієнтів розгорнули на резервних майданчиках у ЄС.

Довідка. Датацентр - це місце, де стоять сервери, системи зберігання інформації та все обладнання, потрібне для їхньої роботи. Від таких об'єктів залежать сайти, застосунки, інтернет-провайдери, бізнес-системи та інтернет-торгівля.

Нагадаємо, в ніч на 29 вересня росіяни били по Києву, зокрема по датацентрах і бізнес-центрах, депо станції "Київ-Пасажирський" та житлових будинках.