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Росіяни знищили дата-центр "Датагруп" у Києві

10:49 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Марія Науменко
Росіяни знищили дата-центр "Датагруп" у Києві Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
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Російська балістична атака на Київ у ніч проти 19 жовтня знищила дата-центр телекомунікаційної компанії "Датагруп". Обладнання та інфраструктура об'єкта повністю виведені з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис компанії у Facebook.

У "Датагруп" заявили, що внаслідок нічного удару балістичними ракетами обладнання та інфраструктура дата-центру були повністю знищені. За оцінкою компанії, відновити об'єкт і продовжити його роботу неможливо.

Водночас серед співробітників постраждалих немає.

"Продовжуємо надавати сервіси клієнтам із резервних майданчиків", — повідомили в компанії.

Що відомо про "Датагруп"

"Датагруп" - український постачальник телекомунікаційних послуг, який забезпечує електронними комунікаціями абонентів у понад 90 населених пунктах країни.

Знищення дата-центру стало серйозною втратою для інфраструктури компанії. Однак завдяки резервним майданчикам вона продовжує надавати послуги клієнтам.

У компанії не повідомили додаткових подробиць про масштаби впливу атаки на роботу сервісів.

Нагадуємо, 1 жовтня внаслідок російських обстрілів у Києві було знищено дата-центр "Парковий". Об'єкт зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив роботу.

Крім того, 6 жовтня про припинення роботи після масованої російської атаки повідомив київський дата-центр "Омега Телеком".

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