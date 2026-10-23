В Украине усилят защиту государственных сервисов от кибератак РФ

Украинское правительство ужесточает защиту государственных сервисов. Все органы исполнительной власти должны срочно сформировать команды кибербезопасности, закупить программное обеспечение и ввести его в эксплуатацию.
Как передает РБК-Украина , об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
"Дал прямое поручение руководителям всех органов исполнительной власти - срочно сформировать команды кибербезопасности, закупить программное обеспечение и ввести его в эксплуатацию", - заявил Корецкий.
Он отметил, что Россия бьет по украинской цифровой инфраструктуре так же системно, как по энергетике.
Только за сентябрь в Киеве повреждено около 10 дата-центров. Несколько дней назад был атакован дата-центр, обеспечивающий связью 90 населенных пунктов.
Усиливаются и кибератаки. Враг все чаще использует искусственный интеллект, и одна из главных мишеней - государственные информационные системы и украинский бизнес.
"Ключевые цифровые органы уже умеют отражать атаки с использованием ИИ. Такую же готовность ожидаю от каждого государственного учреждения и институции", - отметил премьер.
Напомним, в результате российской атаки днем 20 октября поврежден дата-центр компании GigaCenter в Киеве. Поэтому клиенты могут наблюдать перебои в работе оборудования.
Также российская баллистическая атака на Киев в ночь на 19 октября уничтожила дата-центр телекоммуникационной компании "Датагруп". Оборудование и инфраструктура объекта полностью выведены из строя.
1 октября в результате российских обстрелов в Киеве был уничтожен дата-центр "Парковый". Объект получил критические повреждения и полностью прекратил работу.
Кроме того, 6 октября опрекращении работы после массированной российской атаки сообщил киевский дата-центр "Омега Телеком".