Київський дата-центр “Омега Телеком” припиняє роботу після атаки РФ (фото)

Після масованої ворожої атаки у Києві припиняє роботу дата-центр “Омега Телеком”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії “Омега Телеком”.

“Маємо констатувати факт: після масованої ворожої атаки Київський дата-центр ‘Омега Телеком’ припиняє свою роботу”, - йдеться у зверненні до партнерів.

Компанія продовжує відновлювати канали зв’язку та доступ до інтернету на запасних майданчиках.

“Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося!”, - наголосили в “Омега Телеком”.

Довідка. Дата-центр - це місце, де стоять сервери, системи зберігання даних та все обладнання для їхньої роботи. Від таких об’єктів залежить робота сайтів, застосунків, інтернет-провайдерів, бізнесу та онлайн-торгівлі.

Росія атакує дата-центри в Україні вже не вперше. Протягом останнього тижня під удари потрапляли й інші подібні об’єкти.

Нагадаємо, 1 жовтня російський удар знищив у Києві дата-центр “Парковий”.