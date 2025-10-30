UA

В Україні посилять відключення світла: які будуть графіки 31 жовтня

Ілюстративне фото: в Україні 31 жовтня діятимуть графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 31 жовтня, графіки відключень світла діятимуть цілодобово. При цьому обмеження будуть більш жорсткими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

У компанії попередили, що з 00:00 до 24:00 31 жовтня для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг. Максимальний обсяг обмежень прогнозується з 16:00 до 18:00.

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В "Укренерго" звернули увагу, що такі заходи змушені вживати через наслідки трьох масованих ударів Росії по українській енергосистемі протягом жовтня.

При цьому обсяг і час застосування обмежень може змінюватися протягом дня.

Обстріл 30 жовтня

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня російські окупанти завдали нового масованого удару по Україні.

Головною ціллю окупантів стали об'єкти української енергетичної інфраструктури. Росіяни вдарили по енергетичних об'єктах у Ладижині, Добротворі та Бурштині.

Зокрема, у Ладижині, де розташована ТЕС, місцеві жителі залишилися без тепла та води. Унаслідок атаки там загинула дитина.

У Бурштині також розташована ТЕС - найбільша в західній частині України та одна з найпотужніших у країні.

ДТЕК підтверджував, що під атакою перебували теплоелектростанції в різних регіонах України.

Після атаки в Україні діяли аварійні відключення світла. Згодом енергетики застосували графіки погодинних відключень.

Всі деталі нічної атаки російських окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

