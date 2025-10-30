У Ладижині оголосили триденну жалобу за загиблою дівчинкою
У Ладижинській громаді Вінницької області оголосили три дні жалоби після загибелі 7-річної Діани внаслідок ворожого обстрілу міста. Жалоба триватиме з 31 жовтня по 2 листопада 2025 року.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Ладижинської міської ради Олександра Коломійця.
Він зазначає, що у ці дні будуть приспущені державні прапори України на всій території громади. Скасують розважальні та святкові заходи, а також відповідні програми на радіо.
Міська влада висловила щирі співчуття родині дівчинки та вічну пам’ять Діані.
Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу Вінницької області 30 жовтня загинула 7-річна дівчинка. У місті Ладижин зафіксовані масштабні руйнування: уражено 23 житлові будинки, один із яких сильно пошкоджений і тимчасово виселені мешканці.
Також РБК-Україна писало, що після нічного обстрілу Ладижин залишився без тепла та води, у місті готують альтернативні системи теплопостачання та водопостачання, частково організовують підвіз води, а постраждалі будинки оцінюють для можливого відселення. Також садочки не працюватимуть, тривають роботи служб для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.