У Ладижині оголосили триденну жалобу за загиблою дівчинкою

У Ладижинській громаді Вінницької області оголосили три дні жалоби після загибелі 7-річної Діани внаслідок ворожого обстрілу міста. Жалоба триватиме з 31 жовтня по 2 листопада 2025 року.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Ладижинської міської ради Олександра Коломійця.

Він зазначає, що у ці дні будуть приспущені державні прапори України на всій території громади. Скасують розважальні та святкові заходи, а також відповідні програми на радіо. Міська влада висловила щирі співчуття родині дівчинки та вічну пам’ять Діані.