Экономика

В Украине ужесточат отключения света: какие будут графики 31 октября

Иллюстративное фото: в Украине 31 октября будут действовать графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 31 октября, графики отключений света будут действовать круглые сутки. При этом ограничения будут более жесткими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

В компании предупредили, что с 00:00 до 24:00 31 октября для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3 очередей. Максимальный объем ограничений прогнозируется с 16:00 до 18:00. 

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. 

В "Укрэнерго" обратили внимание, что такие меры вынуждены принимать из-за последствий трех массированных ударов России по украинской энергосистеме в течение октября. 

При этом объем и время применения ограничений может меняться в течение дня. 

Обстрел 30 октября

Напомним, в ночь на 30 октября российские оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине.

Главной целью оккупантов стали объекты украинской энергетической инфраструктуры. Россияне ударили по энергетическим объектам в Ладыжине, Добротворе и Бурштыне.

В частности, в Ладыжине, где расположена ТЭС, местные жители остались без тепла и воды. В результате атаки там погиб ребенок.

В Бурштыне также находится ТЭС - крупнейшая в западной части Украины и одна из самых мощных в стране.

ДТЭК подтверждал, что под атакой находились теплоэлектростанции в разных регионах Украины.

После атаки в Украине действовали аварийные отключения света. Затем энергетики применили графики почасовых отключений.

Все детали ночной атаки российских оккупантов - в материале РБК-Украина.

