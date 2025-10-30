В Україні посилять відключення світла: які будуть графіки 31 жовтня

В Україні завтра, 31 жовтня, графіки відключень світла діятимуть цілодобово. При цьому обмеження будуть більш жорсткими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram .

У компанії попередили, що з 00:00 до 24:00 31 жовтня для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг. Максимальний обсяг обмежень прогнозується з 16:00 до 18:00.

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В "Укренерго" звернули увагу, що такі заходи змушені вживати через наслідки трьох масованих ударів Росії по українській енергосистемі протягом жовтня.

При цьому обсяг і час застосування обмежень може змінюватися протягом дня.