В Украине ужесточат отключения света: какие будут графики 31 октября
В Украине завтра, 31 октября, графики отключений света будут действовать круглые сутки. При этом ограничения будут более жесткими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
В компании предупредили, что с 00:00 до 24:00 31 октября для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3 очередей. Максимальный объем ограничений прогнозируется с 16:00 до 18:00.
Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
В "Укрэнерго" обратили внимание, что такие меры вынуждены принимать из-за последствий трех массированных ударов России по украинской энергосистеме в течение октября.
При этом объем и время применения ограничений может меняться в течение дня.
Обстрел 30 октября
Напомним, в ночь на 30 октября российские оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине.
Главной целью оккупантов стали объекты украинской энергетической инфраструктуры. Россияне ударили по энергетическим объектам в Ладыжине, Добротворе и Бурштыне.
В частности, в Ладыжине, где расположена ТЭС, местные жители остались без тепла и воды. В результате атаки там погиб ребенок.
В Бурштыне также находится ТЭС - крупнейшая в западной части Украины и одна из самых мощных в стране.
ДТЭК подтверждал, что под атакой находились теплоэлектростанции в разных регионах Украины.
После атаки в Украине действовали аварийные отключения света. Затем энергетики применили графики почасовых отключений.
Все детали ночной атаки российских оккупантов - в материале РБК-Украина.