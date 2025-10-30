ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Украине ужесточат отключения света: какие будут графики 31 октября

Украина, Четверг 30 октября 2025 18:47
UA EN RU
В Украине ужесточат отключения света: какие будут графики 31 октября Иллюстративное фото: в Украине 31 октября будут действовать графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 31 октября, графики отключений света будут действовать круглые сутки. При этом ограничения будут более жесткими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

В компании предупредили, что с 00:00 до 24:00 31 октября для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3 очередей. Максимальный объем ограничений прогнозируется с 16:00 до 18:00.

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В "Укрэнерго" обратили внимание, что такие меры вынуждены принимать из-за последствий трех массированных ударов России по украинской энергосистеме в течение октября.

При этом объем и время применения ограничений может меняться в течение дня.

Обстрел 30 октября

Напомним, в ночь на 30 октября российские оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине.

Главной целью оккупантов стали объекты украинской энергетической инфраструктуры. Россияне ударили по энергетическим объектам в Ладыжине, Добротворе и Бурштыне.

В частности, в Ладыжине, где расположена ТЭС, местные жители остались без тепла и воды. В результате атаки там погиб ребенок.

В Бурштыне также находится ТЭС - крупнейшая в западной части Украины и одна из самых мощных в стране.

ДТЭК подтверждал, что под атакой находились теплоэлектростанции в разных регионах Украины.

После атаки в Украине действовали аварийные отключения света. Затем энергетики применили графики почасовых отключений.

Все детали ночной атаки российских оккупантов - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия Отключение света Энергетики
Новости
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине