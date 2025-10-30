В Украине ужесточат отключения света: какие будут графики 31 октября

В Украине завтра, 31 октября, графики отключений света будут действовать круглые сутки. При этом ограничения будут более жесткими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

В компании предупредили, что с 00:00 до 24:00 31 октября для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3 очередей. Максимальный объем ограничений прогнозируется с 16:00 до 18:00.

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В "Укрэнерго" обратили внимание, что такие меры вынуждены принимать из-за последствий трех массированных ударов России по украинской энергосистеме в течение октября.

При этом объем и время применения ограничений может меняться в течение дня.