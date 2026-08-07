В Україні посилять покарання за порушення ПДР: Зеленський дав доручення РНБО й Кабміну

Електронна петиція під назвою "Зупинити систематичних порушників ПДР: смертність на дорогах має стати питанням РНБО" з'явилася на сайті Офісу президента України 26 червня 2026 року.

Вона зібрала понад 26 тисяч підписів із 25 необхідних для розгляду.

Її автором є Олексій Глушич - батько 12-річного хлопчика, який загинув у ДТП 5 червня у Києві.

Зеленський повідомив, що після розгляду петиції направив звернення до секретаря РНБО Ігоря Клименка та прем’єра Сергія Корецького, щоб вони опрацювали питання посилення відповідальності за порушення ПДР в Україні.

"Мною направлено звернення до Секретаря Ради національної безпеки і оброни України І.Клименка та Прем'єр-міністра України С.Корецького з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання та поінформувати її автора про результати", - йдеться в заяві Зеленського.