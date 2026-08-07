В Украине усилят наказание за нарушение ПДД: Зеленский дал поручение СНБО и Кабмину

Электронная петиция под названием "Остановить систематических нарушителей ПДД: смертность на дорогах должна стать вопросом СНБО" появилась на сайте Офиса президента Украины 26 июня 2026 года.

Она собрала более 26 тысяч подписей из 25 необходимых для рассмотрения.

Ее автором является Алексей Глушич - отец 12-летнего мальчика, который погиб в ДТП 5 июня в Киеве.

Зеленский сообщил, что после рассмотрения петиции направил обращение к секретарю СНБО Игорю Клименко и премьеру Сергею Корецкому, чтобы они проработали вопрос усиления ответственности за нарушение ПДД в Украине.

"Мною направлено обращение к Секретарю Совета национальной безопасности и защиты Украины И.Клименко и Премьер-министру Украины С.Корецкому с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать его автора о результатах", - сказано в заявлении Зеленского.