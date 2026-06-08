Поліція розкрила неочікувану деталь про водія, який влетів у перехід в Києві

Водій Mercedes, який влетів у перехід з людьми в Києві, працював у таксі і під час аварії виконував замовлення.

Про це РБК-Україна повідомили в Нацполіції.

Пасажирка, яка на момент аварії перебувала в авто, розповіла, що водій просто хотів похизуватись своїм вправним водінням перед нею, що і стало причиною ДТП.

Зараз жінка із травмами перебуває в лікарні.

Що відомо про жахливу ДТП

Нагадаємо, що 5 червня у Києві, в районі Караваєвих дач, сталася смертельна аварія. Автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості вилетів за межі дороги та врізався у конструкцію підземного пішохідного переходу.

Унаслідок зіткнення загинули четверо людей - двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.