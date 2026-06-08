Поліція розкрила неочікувану деталь про водія, який влетів у перехід в Києві
Водій Mercedes, який влетів у перехід з людьми в Києві, працював у таксі і під час аварії виконував замовлення.
Про це РБК-Україна повідомили в Нацполіції.
Пасажирка, яка на момент аварії перебувала в авто, розповіла, що водій просто хотів похизуватись своїм вправним водінням перед нею, що і стало причиною ДТП.
Зараз жінка із травмами перебуває в лікарні.
Що відомо про жахливу ДТП
Нагадаємо, що 5 червня у Києві, в районі Караваєвих дач, сталася смертельна аварія. Автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості вилетів за межі дороги та врізався у конструкцію підземного пішохідного переходу.
Унаслідок зіткнення загинули четверо людей - двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що за цим автомобілем раніше зафіксували 39 порушень ПДР, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості. Лише від початку року таких випадків було 18.
Правоохоронці затримали водія та оголосили йому підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.