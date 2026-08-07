В Україні посилять покарання за порушення ПДР: Зеленський дав доручення РНБО й Кабміну
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів та Раді національної безпеки й оборони (РНБО) опрацювати посилення відповідальності за порушення ПДР в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОПУ.
Електронна петиція під назвою "Зупинити систематичних порушників ПДР: смертність на дорогах має стати питанням РНБО" з'явилася на сайті Офісу президента України 26 червня 2026 року.
Вона зібрала понад 26 тисяч підписів із 25 необхідних для розгляду.
Її автором є Олексій Глушич - батько 12-річного хлопчика, який загинув у ДТП 5 червня у Києві.
Зеленський повідомив, що після розгляду петиції направив звернення до секретаря РНБО Ігоря Клименка та прем’єра Сергія Корецького, щоб вони опрацювали питання посилення відповідальності за порушення ПДР в Україні.
"Мною направлено звернення до Секретаря Ради національної безпеки і оброни України І.Клименка та Прем'єр-міністра України С.Корецького з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання та поінформувати її автора про результати", - йдеться в заяві Зеленського.
Що відомо про смертельну ДТП у Києві 5 червня
Вона сталася близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана й Ушинського в Солом'янському районі - тобто в районі Караваєвих дач.
Водій за кермом Mercedes-Benz C300 на великій швидкості вилетів за межі дороги та врізався у конструкцію підземного пішохідного переходу.
Внаслідок цього загинули четверо людей - двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.
Згодом стало відомо, що за цим автомобілем раніше зафіксували 39 порушень ПДР, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості.
Правоохоронці затримали водія та оголосили йому підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Окрім того, напередодні поліція розкрила неочікувану деталь про водія, який вчинив смертельну ДТП.