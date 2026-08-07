В Украине усилят наказание за нарушение ПДД: Зеленский дал поручение СНБО и Кабмину

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) проработать ужесточение ответственности за нарушение ПДД в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОПУ.