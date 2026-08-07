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В Украине усилят наказание за нарушение ПДД: Зеленский дал поручение СНБО и Кабмину

12:27 07.08.2026 Пт
2 мин
Зеленский ответил на петицию отца мальчика, который погиб в ДТП 5 июня
aimg Юлия Капитонова
В Украине усилят наказание за нарушение ПДД: Зеленский дал поручение СНБО и Кабмину Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) проработать ужесточение ответственности за нарушение ПДД в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОПУ.

Электронная петиция под названием "Остановить систематических нарушителей ПДД: смертность на дорогах должна стать вопросом СНБО" появилась на сайте Офиса президента Украины 26 июня 2026 года.

Она собрала более 26 тысяч подписей из 25 необходимых для рассмотрения.

Ее автором является Алексей Глушич - отец 12-летнего мальчика, который погиб в ДТП 5 июня в Киеве.

Зеленский сообщил, что после рассмотрения петиции направил обращение к секретарю СНБО Игорю Клименко и премьеру Сергею Корецкому, чтобы они проработали вопрос усиления ответственности за нарушение ПДД в Украине.

"Мною направлено обращение к Секретарю Совета национальной безопасности и защиты Украины И.Клименко и Премьер-министру Украины С.Корецкому с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать его автора о результатах", - сказано в заявлении Зеленского.

Что известно о смертельном ДТП в Киеве 5 июня

Оно произошло около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского в Соломенском районе - то есть в районе Караваевых дач.

Водитель за рулем Mercedes-Benz C300 на большой скорости влетел в конструкцию подземного пешеходного перехода.

В результате погибли четыре человека - двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик. Еще трое получили травмы разной степени тяжести.

Впоследствии стало известно, что за этим автомобилем ранее зафиксировали 39 нарушений ПДД, большинство из которых касались превышения скорости.

Правоохранители задержали водителя и объявили ему подозрение по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, накануне полиция раскрыла неожиданную деталь о водителе, совершившем смертельное ДТП.

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