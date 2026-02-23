Monobank змінює правила переказів на IBAN: що треба знати

Monobank оголосив про перше з 2017 року оновлення тарифів на IBAN-платежі. Умови переказів за реквізитами стали вигіднішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення співзасновника monobank Олега Гороховського у Telegram .

Головне:

Скасування комісії: Відтепер усі IBAN-платежі з власних коштів у monobank - безкоштовні.

Відтепер усі IBAN-платежі з власних коштів у monobank - безкоштовні. Що було раніше: За перекази на суму понад 10 000 грн клієнти сплачували 0,5% комісії.

За перекази на суму понад 10 000 грн клієнти сплачували 0,5% комісії. Коли діє: Зміни набули чинності відсьогодні.

Що змінилося в тарифах

Раніше в банку діяли обмеження на безкоштовні перекази за реквізитами:

Перекази на IBAN до 10 000 грн були безкоштовними.

На суми понад 10 000 грн нараховувалася комісія у розмірі 0,5% з власних коштів.

Такі умови були встановлені на старті проєкту, оскільки подібні платежі на той час були рідкістю.

Нові умови відсьогодні

Monobank повністю прибирає зазначену комісію. Відтепер усі IBAN-платежі з власних коштів у mono є безкоштовними.

Рішення про скасування плати ухвалено з метою створення кращих умов на ринку.

На переводи є обмеження

Нагадаємо, банки України з 1 червня 2025 року знизили місячний ліміт на грошові перекази зі 150 до 100 тисяч гривень. Це обмеження стосується як карткових переказів (P2P), так і платежів за реквізитами IBAN.

Згідно з меморандумом, до якого приєднався 51 банк та дві небанківські фінансові компанії, ліміти діять майже у всій банківській системі.

Ключові деталі лімітів:

Для клієнтів "середнього" та "низького" рівня ризику: ліміт складає 100 тисяч гривень на місяць.

Для клієнтів "високого" рівня ризику: ліміт залишиться незмінним - 50 тисяч гривень на місяць.

Винятки: банки не встановлюють ліміти на операції волонтерів, а також клієнтів із підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів).

Історія запровадження обмежень

Запровадження лімітів за меморандумом банків фактично замінило попередні обмеження Національного банку України, які втратили чинність з 1 квітня 2025 року.

Спочатку, з 1 жовтня 2024 року, НБУ встановлював ліміт на рівні 150 тисяч гривень лише для карткових переказів. Проте через міграцію трафіку в систему IBAN найбільші банки підписали меморандум, поширивши обмеження на обидва види платежів. З 1 лютого 2025 року діяв ліміт у 150 тисяч гривень.