В Украине ужесточат лимиты на банковские переводы: кого затронут ограничения
В Украине будут введены новые ограничения на денежные переводы. Они будут касаться только определенной категории предпринимателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной ассоциации банков Украины (НАБУ).
Кого коснутся новые ограничения
Новые правила коснутся не всего бизнеса, а только вновь созданных и неактивных ("спящих") ФОП и юридических лиц. Для рядовых украинцев (физических лиц) ограничения на карточные переводы не изменяются.
Изменения будут внедряться постепенно в два этапа: первый начнется в августе 2026-го, второй - в ноябре 2026 года.
Лимиты на переводы для ФОП
Для новых и неактивных предпринимателей устанавливаются следующие месячные пороги для переводов без дополнительных документов:
С августа 2026:
- ФОП 1 группы - до 600 тысяч гривен;
- ФОП 2 и 3 группы - до 3 млн гривен.
С ноября 2026 года:
- ФОП 1 группы - до 400 тысяч гривен;
- ФОП 2 и 3 группы - до 1 млн гривен.
Ограничения для юридических лиц
Для новых и неактивных компаний (юридических лиц) предельные суммы переводов в месяц составят:
- с августа 2026 года - до 5 млн гривен;
- с ноября 2026 года - до 2 млн гривен.
Стоит отметить, что статус нового предпринимателя определяется внутренними правилами банков и обычно охватывает период от 6 до 12 месяцев с даты регистрации.
Зачем это нужно
Главная цель нововведений - борьба со схемами минимизации налогообложения. По состоянию на 14 мая документ подписали уже 25 поставщиков платежных услуг. Банки также договорились обмениваться информацией о подозрительных клиентах.
Клиенты имеют право запросить увеличение лимита.
К слову, в феврале Monobank сделал бесплатными все IBAN-платежи с собственных средств.