В Украине ужесточат лимиты на банковские переводы: кого затронут ограничения

16:44 14.05.2026 Чт
2 мин
Какие суммы для переводов будут максимальными?
aimg Иван Носальский
В Украине ужесточат лимиты на банковские переводы: кого затронут ограничения Иллюстративное фото: в Украине будут действовать новые лимиты на денежные переводы (Getty Images)
В Украине будут введены новые ограничения на денежные переводы. Они будут касаться только определенной категории предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной ассоциации банков Украины (НАБУ).

Кого коснутся новые ограничения

Новые правила коснутся не всего бизнеса, а только вновь созданных и неактивных ("спящих") ФОП и юридических лиц. Для рядовых украинцев (физических лиц) ограничения на карточные переводы не изменяются.

Изменения будут внедряться постепенно в два этапа: первый начнется в августе 2026-го, второй - в ноябре 2026 года.

Лимиты на переводы для ФОП

Для новых и неактивных предпринимателей устанавливаются следующие месячные пороги для переводов без дополнительных документов:

С августа 2026:

  • ФОП 1 группы - до 600 тысяч гривен;
  • ФОП 2 и 3 группы - до 3 млн гривен.

С ноября 2026 года:

  • ФОП 1 группы - до 400 тысяч гривен;
  • ФОП 2 и 3 группы - до 1 млн гривен.

Ограничения для юридических лиц

Для новых и неактивных компаний (юридических лиц) предельные суммы переводов в месяц составят:

  • с августа 2026 года - до 5 млн гривен;
  • с ноября 2026 года - до 2 млн гривен.

Стоит отметить, что статус нового предпринимателя определяется внутренними правилами банков и обычно охватывает период от 6 до 12 месяцев с даты регистрации.

Зачем это нужно

Главная цель нововведений - борьба со схемами минимизации налогообложения. По состоянию на 14 мая документ подписали уже 25 поставщиков платежных услуг. Банки также договорились обмениваться информацией о подозрительных клиентах.

Клиенты имеют право запросить увеличение лимита.

К слову, в феврале Monobank сделал бесплатными все IBAN-платежи с собственных средств.

