В Україні посилилося демографічне старіння. Експерт розповіла, чим це загрожує

Середа 03 грудня 2025 09:52
В Україні посилилося демографічне старіння. Експерт розповіла, чим це загрожує Процес демографічного старіння в Україні суттєво посилився (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

Сьогодні в Україні і через міграцію (особливо на тлі повномасштабної війни), і через зниження народжуваності (ненароджуваність) істотно посилився процес демографічного старіння.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи Елла Лібанова.

Чим загрожує процес демографічного старіння

За словами експерта, посилення процесу демографічного старіння в Україні призводить до зміни співвідношення:

  • між тими, хто працює;
  • і тими, хто за віком вже не може працювати.

"Діти - на утриманні родини, особи старшого віку - на утриманні суспільства", - пояснила Лібанова.

Отже, як наслідок, у країні:

  • менше людей працездатного віку;
  • менша пропозиція робочої сили;
  • менше доходів до бюджету;
  • відповідно - більше витрат бюджету.

Чи може бути бебі-бум в Україні після війни

На запитання, як вирішувати таку величезну проблему, й чи можна буде все це виправити взагалі, директор Інституту демографії та соціальних досліджень відповіла: "Я не вірю в бебі-бум після війни, його не буде".

"Принаймні такого, який був після Другої світової війни", - уточнила вона.

Лібанова нагадала, що тоді діти були, по-перше, "економічною доцільністю".

"По-друге, тодішню вартість догляду й виховання дітей не порівняти з сьогоднішніми потребами. По-третє, тоді взагалі були інші вимоги до рівня і якості життя", - повідомила вона.

Демограф поділилась також власними згадками, коли її бабуся повернулась до Києва з евакуації у 1944 році.

"Вона з двома дітьми жила в парадному. Їхній будинок був зруйнований, і вони оселились в під'їзді сусіднього. Мешканці пускали помитися, їсти приготувати. Сьогодні навряд чи якась родина погодиться на те, на що погоджувалось те покоління. Тоді всі так жили. Сьогодні це нормою не вважається", - розповіла вона.

З огляду на це Лібанова висловила великий сумнів, що в Україні "буде помітне зростання народжуваності".

"Порівняно з тим періодом, сьогодні ще й спрацьовує фактор регулювання народжуваності. Після Другої світової засобів контрацепції майже не було. Сьогодні ж народжують ті, хто хоче народжувати", - наголосила вона.

Нагадаємо, ще влітку 2025 року в Кабінеті міністрів визнали демографічну кризу й розповіли, скільки відсотків працездатного населення України було втрачено.

Міжнародний валютний фонд також оцінив кількість населення України й оприлюднив невтішний прогноз до 2030 року.

Тим часом на початку листопада голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк повідомила, що в Україні вирівнюється демографія деокупованих громад.

Читайте також, по скільки дітей потрібно народжувати українкам, щоб зберегти населення.

Україна НАН Украины беременность Війна в Україні Діти Науковці Пенсіонери Народження дитини
