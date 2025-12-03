ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украине усилилось демографическое старение. Эксперт рассказала, чем это грозит

Среда 03 декабря 2025 09:52
UA EN RU
В Украине усилилось демографическое старение. Эксперт рассказала, чем это грозит Процесс демографического старения в Украине существенно усилился (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Сегодня в Украине и из-за миграции (особенно на фоне полномасштабной войны), и из-за снижения рождаемости (нерождаемости) существенно усилился процесс демографического старения.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины имени М.В. Птухи Элла Либанова.

Чем грозит процесс демографического старения

По словам эксперта, усиление процесса демографического старения в Украине приводит к изменению соотношения:

  • между теми, кто работает;
  • и теми, кто по возрасту уже не может работать.

"Дети - на содержании семьи, лица старшего возраста - на содержании общества", - объяснила Либанова.

Следовательно, в результате, в стране:

  • меньше людей трудоспособного возраста;
  • меньшее предложение рабочей силы;
  • меньше доходов в бюджет;
  • соответственно - больше расходов бюджета.

Может ли быть бэби-бум в Украине после войны

На вопрос, как решать такую огромную проблему, и можно ли будет все это исправить вообще, директор Института демографии и социальных исследований ответила: "Я не верю в бэби-бум после войны, его не будет".

"По крайней мере такого, какой был после Второй мировой войны", - уточнила она.

Либанова напомнила, что тогда дети были, во-первых, "экономической целесообразностью".

"Во-вторых, тогдашнюю стоимость ухода и воспитания детей не сравнить с сегодняшними потребностями. В-третьих, тогда вообще были другие требования к уровню и качеству жизни", - сообщила она.

Демограф поделилась также собственными воспоминаниями, когда ее бабушка вернулась в Киев из эвакуации в 1944 году.

"Она с двумя детьми жила в парадном. Их дом был разрушен, и они поселились в подъезде соседнего. Жители пускали помыться, еду приготовить. Сегодня вряд ли какая-либо семья согласится на то, на что соглашалось то поколение. Тогда все так жили. Сегодня это нормой не считается", - рассказала она.

Учитывая это Либанова выразила большое сомнение, что в Украине "будет заметный рост рождаемости".

"По сравнению с тем периодом, сегодня еще и срабатывает фактор регулирования рождаемости. После Второй мировой средств контрацепции почти не было. Сегодня же рожают те, кто хочет рожать", - подчеркнула она.

Напомним, еще летом 2025 года в Кабинете министров признали демографический кризис и рассказали, сколько процентов трудоспособного населения Украины было потеряно.

Международный валютный фонд также оценил численность населения Украины и обнародовал неутешительный прогноз до 2030 года.

Между тем в начале ноября глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сообщила, что в Украине выравнивается демография деоккупированных громад.

Читайте также, по сколько детей нужно рожать украинкам, чтобы сохранить население.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина НАН Украины беременность Война в Украине Дети Ученые Пенсионеры Рождение ребенка
Новости
Марко Рубио назвал идеальное время для окончания войны в Украине
Марко Рубио назвал идеальное время для окончания войны в Украине
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит