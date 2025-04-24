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МВФ оцінив кількість населення України і дав похмурий прогноз до 2030 року

Україна, Четвер 24 квітня 2025 17:03
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МВФ оцінив кількість населення України і дав похмурий прогноз до 2030 року Фото: МВФ дав невтішний прогноз щодо кількості населення України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз чисельності населення України. Біженці повернуться далеко не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Economic Outlook (квітень 2025 року).

За оцінкою МВФ, наявне населення України у 2021 році становило 41,0 млн осіб. У 2022 році воно скоротилося до 34,5 млн осіб, у 2023 році - до 34,0 млн осіб, у 2024 році - до 33,3 млн осіб.

МВФ прогнозує таку чисельність населення:

  • 2025 рік - 32,9 млн осіб (прогноз за жовтень минулого року - 33,0 млн осіб)
  • 2026 рік - 33,4 млн осіб (прогноз за жовтень - 34,2 млн осіб)
  • 2027 рік - 34,0 млн осіб (прогноз за жовтень - 34,5 млн осіб)
  • 2028 рік - 34,0 млн осіб (прогноз за жовтень - 34,5 млн осіб)
  • 2029 рік - 34,0 млн осіб (прогноз за жовтень - 34,5 млн осіб)
  • 2030 рік - 33,9 млн осіб.

Прогноз відповідає базовому сценарію МВФ, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року (що призведе до часткового повернення біженців).

Оцінки в Україні

За даними НБУ, протягом 2024 року відтік мігрантів з України тривав і загалом за рік становив близько 0,5 млн осіб

У 2025 році очікується продовження чистого відтоку зовнішніх мігрантів (близько 0,2 млн осіб), але з 2026 року почнеться чисте повернення мігрантів в Україну (близько 0,2 млн осіб), що прискориться у 2027 році (близько 0,5 млн осіб).

Оцінки кількості біженців і населення

Нагадаємо, за даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 16 грудня 2024 року було зафіксовано в усьому світі 6,8 млн біженців з України. Але ці дані враховують і тих українців, які виїхали (або примусово були вивезені) в Росію і Білорусь. Якщо не враховувати українців, які перебувають на території країн-агресорів, то їхня чисельність становить 5,5 млн.

За оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, чисельність населення України становила:

  • на 1 січня 2022 року - 42 млн осіб,
  • на липень 2024 року - 35,8 млн осіб, зокрема на територіях, на яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, - 31,1 млн осіб.

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