У Кабміні визнали демографічну кризу: втрачено 40% працездатного населення
За даними Національного банку та Мінекономіки, через війну Україна втратила близько 40% працездатного населення. Сьогодні приблизно 1,7 мільйона українців, які раніше працювали в країні, перебувають за її межами.
Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.ua.
За її словами, наразі Україна переживає глибоку демографічну кризу, яка характеризується стрімким старінням населення. Адже частка людей віком 65 років і старше збільшилася з 12% у 1991 році до 18% у 2021-му, а у 2024 році вона досягла 22%.
Водночас через демографічні зміни чисельність працездатного населення в Україні впала на 40% у порівнянні з довоєнним 2021 роком.
Через виклики та загрози, спричинені тривалою війною, демографи прогнозують, що до 2041 року населення країни може зменшитися до 28,9 млн осіб, а до 2051-го - до 25,2 млн.
"Демографія дуже змінює ринок праці і впливає на нього. 74% роботодавців відчувають брак кадрів, а середній дефіцит у компаніях становить приблизно 15% від штату", - підкреслила Марчак.
Заступниця міністра звернула увагу і на факт того, що в Україні продовжиться тренд на старіння населення. При цьому наразі лише 27% людей у віці старше 50 років працюють. А ось для відновлення економіки Україні необхідно додатково 4-5 млн людей.
Марчак також вважає, що через демографічну кризу в Україні треба викорінити ейджизм - дискримінація за віком, упереджене ставлення до людей на основі їх віку. За її даними, 69% чоловіків та 67% жінок у віці 50 років і старше стикалися з ейджизмом, а роботодавці часто пропонують вакансії молодим.
"Люди старшого віку менше хочуть шукати роботу, а це велика проблема, адже їх потрібно долучити до ринку праці. Тому треба забезпечити рівне ставлення для всіх шукачів роботи", - заявила вона.
Прогнози щодо населення України
Нагадаємо, ще у квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз чисельності населення України до 33,9 млн осіб у 2030 році. При цьому базовий сценарій ООН передбачає, що населення України до 2100 року скоротиться до 15,2 млн осіб.
Також ми писали, що за даними Держстату, станом на 1 січня 2022 року, чисельність молоді становила 9,969 млн молодих людей (що становило 24,3% від загальної чисельності населення).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.