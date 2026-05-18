В Україні погіршать прогноз інфляції та ВВП, - Мінекономіки

12:25 18.05.2026 Пн
Коли планується рішення уряду?
Олена Чупровська, Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов
Фото: показники економічного соціального розвитку переглянуть (Getty Images)
Уряд в середині року планує переглянути макропоказники економічного та соціального розвитку, зокрема, через негативний вплив зимових обстрілів енергетики.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев в інтерв’ю РБК-Україна.

“Ми переглядаємо прогноз всередині року завжди. Зараз у нас бюджет сплановано зі зростанням ВВП 2,4%, прогноз буде зменшений, тому що у нас був від’ємний ВВП в січні і лютому”, - зазначив він.

Національний банк України вже погіршив прогноз економічного зростання на 2026 рік та очікує подальшого прискорення інфляції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що економіка України у 2026 році зростатиме повільніше. НБУ оновив прогноз. Водночас ключовим джерелом фінансування дефіциту бюджету й надалі залишатиметься міжнародна допомога.

У першому кварталі 2026 року економіка України пішла в мінус.

30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
