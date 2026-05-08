Економіка України у 2026 році зростатиме повільніше: НБУ оновив прогноз

Національний банк України погіршив прогноз економічного зростання на 2026 рік та очікує подальшого прискорення інфляції. Водночас ключовим джерелом фінансування дефіциту бюджету й надалі залишатиметься міжнародна допомога.

Головне:

НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2026 році до 1,3%.

Інфляція може прискоритися до 9,4% наприкінці року.

У 2027-2028 роках економіка має зрости на 2,8-3,7%.

Міжнародна допомога залишиться головним джерелом покриття дефіциту бюджету.

НБУ прогнозує понад 53 млрд доларів міжнародної допомоги у 2026 році.

Що буде з економікою України

У НБУ зазначають, що на початку 2026 року економічна активність знизилася через наслідки атак РФ на енергетичну інфраструктуру, проблеми з логістикою та холодну зиму.

Додатково на економіку вплинули затримки міжнародної допомоги та стримана бюджетна політика. За оцінкою Держстату, у першому кварталі реальний ВВП України скоротився на 0,5% у річному вимірі.

Через це Нацбанк погіршив прогноз зростання економіки у 2026 році – до 1,3%.

Водночас у 2027-2028 роках очікується пришвидшення економічного зростання – до 2,8-3,7%. У НБУ прогнозують, що цьому сприятимуть відновлення енергосистеми, збільшення інвестицій, поступове повернення мігрантів і зростання врожаїв.

Що буде з інфляцією

Після періоду уповільнення інфляція в Україні знову почала зростати. У березні вона пришвидшилася до 7,9%.

Серед причин НБУ називає:

наслідки російських атак на енергетику;

різке подорожчання пального через ситуацію на Близькому Сході;

ефекти від послаблення гривні;

швидше зростання зарплат.

За прогнозом регулятора, найближчими місяцями інфляція залишатиметься близькою до поточного рівня, а наприкінці 2026 року може зрости до 9,4%.

Водночас у 2027 році інфляція має повернутися до зниження, а у 2028 році – до цільового рівня 5%.

Як фінансуватимуть дефіцит бюджету

У НБУ наголошують, що міжнародна допомога залишатиметься ключовим джерелом фінансування державного бюджету.

Зокрема, у 2026 році Україна може отримати понад 53 млрд доларів зовнішньої підтримки, у 2027 році – близько 42 млрд доларів, а у 2028 році – 22 млрд доларів.

Йдеться, зокрема, про фінансування від ЄС у межах програм Ukraine Support Loan та Ukraine Facility, а також про допомогу країн G7 і МВФ.

У Нацбанку зазначають, що це дозволить фінансувати критичні видатки бюджету та підтримувати міжнародні резерви на рівні 60-67 млрд доларів у 2026-2028 роках.

Що буде з курсом і ставкою НБУ

Через посилення інфляційного тиску та ситуацію на валютному ринку НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%.

Регулятор також продовжить політику керованої гнучкості курсу та валютні інтервенції для стримування різких коливань гривні.

У Нацбанку заявляють, що в разі посилення інфляційних ризиків готові застосовувати додаткові заходи, зокрема підвищення облікової ставки.

Серед головних ризиків для економіки НБУ називає продовження війни, можливі нові атаки на енергетичну інфраструктуру, проблеми з міжнародним фінансуванням та загострення ситуації на Близькому Сході.