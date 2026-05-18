В Украине ухудшат прогноз инфляции и ВВП, - Минэкономики

Правительство в середине года планирует пересмотреть макропоказатели экономического и социального развития, в частности, из-за негативного влияния зимних обстрелов энергетики.

Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в интервью РБК-Украина .

"Мы пересматриваем прогноз внутри года всегда. Сейчас у нас бюджет спланирован с ростом ВВП 2,4%, прогноз будет уменьшен, потому что у нас был отрицательный ВВП в январе и феврале", - отметил он.

Национальный банк Украины уже ухудшил прогноз экономического роста на 2026 год и ожидает дальнейшего ускорения инфляции.