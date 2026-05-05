Економіка України пішла в мінус у першому кварталі 2026 року, - дані Держстату

Економіка України у першому кварталі 2026 року продемонструвала незначне скорочення за оперативними оцінками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України .

За оперативною оцінкою, у січні-березні 2026 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) знизився на 0,7% порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактору.

У річному вимірі, тобто порівняно з першим кварталом 2025 року, падіння становило 0,5%.

У Держстаті зазначили, що оперативна оцінка ВВП базується на попередніх статистичних даних щодо змін обсягів виробництва за видами економічної діяльності.

Попередні показники ВВП за перший квартал 2026 року планують оприлюднити у червні.