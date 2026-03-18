ua en ru
Ср, 18 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украине начинают выключать отопление: какой город стал первым

19:10 18.03.2026 Ср
1 мин
Причиной назвали стабильное потепление
aimg Елена Чупровская
Фото: Николаевщина стала первым регионом Украины, где выключают отопление (Getty Images)

В Николаеве с 24 марта отключат отопление - исполком городского совета 18 марта принял соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Николаевского городского совета.

Основанием стало повышение среднесуточной температуры выше +8°C в течение трех дней подряд - это стандартное условие для завершения отопления.

Однако не все заведения отключат одновременно. Детские сады, больницы, роддома и амбулатории могут продолжить получать тепло - по отдельным обращениям соответствующих управлений.

Платежки пересчитают

Теплоснабжающие компании и потребители должны завершить отключение не позднее чем через 5 дней после принятия решения.

Начисления за отопление, льготы и субсидии пересчитают в соответствии с фактическими датами подачи тепла. Перерасчеты должны завершить в течение 30 дней.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в некоторых регионах уже начали отключать отопление днем. В правительстве подтвердили, что государство имеет ресурсы для работы всех систем до 15 апреля.

В то же время Кабмин продлил действие льготных цен на газ для предприятий теплоснабжения до 30 сентября 2026 года. Они будут получать энергию по фиксированной, а не рыночной цене.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Отопительный сезон Николаев
Новости
Будет ли миссия ЕС на "Дружбу": в МИД дали четкий ответ
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО