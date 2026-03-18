В Украине начинают выключать отопление: какой город стал первым

В Николаеве с 24 марта отключат отопление - исполком городского совета 18 марта принял соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Николаевского городского совета.

Основанием стало повышение среднесуточной температуры выше +8°C в течение трех дней подряд - это стандартное условие для завершения отопления.

Однако не все заведения отключат одновременно. Детские сады, больницы, роддома и амбулатории могут продолжить получать тепло - по отдельным обращениям соответствующих управлений.

Платежки пересчитают

Теплоснабжающие компании и потребители должны завершить отключение не позднее чем через 5 дней после принятия решения.

Начисления за отопление, льготы и субсидии пересчитают в соответствии с фактическими датами подачи тепла. Перерасчеты должны завершить в течение 30 дней.