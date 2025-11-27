В Україні починають продавати новорічні ялинки: скільки коштують у різних регіонах

В Україні розпочинається сезон продажу новорічних ялинок. У різних регіонах уже готують офіційні локації, а лісгоспи повідомляють про вартість дерев і завершують підготовку до старту торгівлі.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на місцеві органи влади та підприємства "Ліси України".
Лісники наголошують, що попит формується вже з перших чисел грудня, тому рубають дерева лише під замовлення. У багатьох регіонах саме зараз триває завершальний етап підготовки - догляд за плантаціями, маркування дерев, погодження локацій та графіків продажу.
Вартість новорічних дерев істотно відрізняється залежно від області, породи та висоти дерева.
У Києві вартість сосен становитиме від 500 гривень за погонний метр, а ялинок - від 750 гривень. Готові хвойні композиції коштуватимуть від 250 до 650 гривень залежно від розміру.
У КМДА зазначають, що дерева для столичних ярмарків привозитимуть із лісових господарств Волинської, Полтавської, Закарпатської та Чернігівської областей, а також імпортуватимуть з Данії та Польщі.
Ціни за погонний метр формуватимуться так:
Окремо продаватимуть зібрані композиції:
У Києві працюватимуть 141 офіційна локація, де продаватимуть сертифіковані хвойні дерева з лісництв. Монтаж майданчиків триватиме з 1 по 3 грудня, а ярмарки розпочнуть роботу вже 4 грудня та функціонуватимуть до кінця року. У КМДА підкреслюють, що участь підприємців в офіційних локаціях дозволяє забезпечити легальну торгівлю, прозорий контроль і безпечне походження ялинок.
У Слобожанській філії ДП "Ліси України" повідомляють, що у Полтавській та Харківській областях ціни стартують від 135 гривень за сосну до 1 метра.
У продажу будуть:
Також пропонують набори хвойних гілок по 72 гривень за комплект. Лісгоспи запевняють, що дерев вистачить, адже вони вирощені на спеціалізованих плантаціях і не шкодять екосистемі.
У лісництвах Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей цього року планують реалізувати понад 9 тисяч ялинок.
На плантаціях Подільського лісового офісу росте понад 100 тисяч дерев, із яких близько 10 тисяч уже придатні до реалізації. Догляд за ялинками триває цілорічно: їх підстригають, формують крону та очищають ділянки від бур'янів.
У Хмельницькій області стандартними для продажу є близько 46 тисяч дерев, а цього року планують продати приблизно 7 тисяч новорічних ялинок.
У Чернівцях сезон офіційно стартує з 1 грудня. Міська влада дозволила торгівлю на понад десяти локаціях - як у межах ринків, так і на окремих вулицях. Продаж триватиме до 31 грудня.
Під час купівлі новорічного дерева покупцям радять звертати увагу на штрих-код на зрізі - саме він підтверджує легальне походження ялинки.
Підприємці зобов'язані мати накладні від лісництв та дозвільні документи на торгівлю.
Раніше РБК-Україна писало, що головна ялинка країни на Софійській площі цього року матиме концепцію, присвячену фрескам Софії Київської. Штучне 16-метрове дерево прикрасять 10 тисячами іграшок у натуральних кольорах, а 26 листопада киян запрошують долучитися до створення декору. Біля ялинки працюватиме одна ятка з чаєм і смаколиками, а вся композиція буде зроблена без бюджетних витрат.
Також ми розповідали, що у Тернополі вирішили не встановлювати новорічну ялинку після ракетного удару, що забрав життя 34 людей. Натомість у місті буде лише традиційна шопка як символ надії. Мер і громада наголошують, що святкувати у звичному форматі після трагедії неможливо, а частина мешканців підтримала таке рішення.