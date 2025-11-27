В Украине начинают продавать новогодние елки: сколько стоят в разных регионах

В Украине начинается сезон продажи новогодних елок. В разных регионах уже готовят официальные локации, а лесхозы сообщают о стоимости деревьев и завершают подготовку к старту торговли.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на местные органы власти и предприятия "Леса Украины".
Лесники отмечают, что спрос формируется уже с первых чисел декабря, поэтому рубят деревья только под заказ. Во многих регионах именно сейчас идет завершающий этап подготовки - уход за плантациями, маркировка деревьев, согласование локаций и графиков продажи.
Стоимость новогодних деревьев существенно отличается в зависимости от области, породы и высоты дерева.
В Киеве стоимость сосен составит от 500 гривен за погонный метр, а елок - от 750 гривен. Готовые хвойные композиции будут стоить от 250 до 650 гривен в зависимости от размера.
В КГГА отмечают, что деревья для столичных ярмарок будут привозить из лесных хозяйств Волынской, Полтавской, Закарпатской и Черниговской областей, а также импортировать из Дании и Польши.
Цены за погонный метр будут формироваться так:
Отдельно будут продавать собранные композиции:
В Киеве будут работать 141 официальная локация, где будут продавать сертифицированные хвойные деревья из лесничеств. Монтаж площадок продлится с 1 по 3 декабря, а ярмарки начнут работу уже 4 декабря и будут функционировать до конца года. В КГГА подчеркивают, что участие предпринимателей в официальных локациях позволяет обеспечить легальную торговлю, прозрачный контроль и безопасное происхождение елок.
В Слобожанском филиале ГП "Леса Украины" сообщают, что в Полтавской и Харьковской областях цены стартуют от 135 гривен за сосну до 1 метра.
В продаже будут:
Также предлагают наборы хвойных веток по 72 гривен за комплект. Лесхозы уверяют, что деревьев хватит, ведь они выращены на специализированных плантациях и не вредят экосистеме.
В лесничествах Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областей в этом году планируют реализовать более 9 тысяч елок.
На плантациях Подольского лесного офиса растет более 100 тысяч деревьев, из которых около 10 тысяч уже пригодны к реализации. Уход за елками продолжается круглогодично: их подстригают, формируют крону и очищают участки от сорняков.
В Хмельницкой области стандартными для продажи являются около 46 тысяч деревьев, а в этом году планируют продать примерно 7 тысяч новогодних елок.
В Черновцах сезон официально стартует с 1 декабря. Городские власти разрешили торговлю на более десяти локациях - как в пределах рынков, так и на отдельных улицах. Продажа продлится до 31 декабря.
При покупке новогоднего дерева покупателям советуют обращать внимание на штрих-код на срезе - именно он подтверждает легальное происхождение елки.
Предприниматели обязаны иметь накладные от лесничеств и разрешительные документы на торговлю.
Ранее РБК-Украина писало, что главная елка страны на Софийской площади в этом году будет иметь концепцию, посвященную фрескам Софии Киевской. Искусственное 16-метровое дерево украсят 10 тысячами игрушек в натуральных цветах, а 26 ноября киевлян приглашают присоединиться к созданию декора. Возле елки будет работать одна палатка с чаем и сладостями, а вся композиция будет сделана без бюджетных расходов.
Также мы рассказывали, что в Тернополе решили не устанавливать новогоднюю елку после ракетного удара, унесшего жизни 34 человек. Вместо этого в городе будет только традиционная шопка как символ надежды. Мэр и община отмечают, что праздновать в привычном формате после трагедии невозможно, а часть жителей поддержала такое решение.