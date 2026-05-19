В Україні почали шукати міни за допомогою дронів: як працює нова технологія

У Міноборони України навчають фахівців шукати міни та інші вибухонебезпечні предмети за допомогою дронів й спеціальних магнітометрів, що фіксують зміни магнітного поля Землі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Зазначається, що таким чином можна знаходити приховані металеві об’єкти з повітря, мінімізуючи ризики для життя особового складу.
Так, у межах курсу військові відпрацювали повний цикл роботи з безпілотними авіаційними комплексами.
Окремим і найважливішим елементом підготовки стала робота з магнітометрами – високотехнологічними системами, які сканують земну поверхню та виявляють приховані боєприпаси, критично зменшуючи ризики для життя особового складу.
Нові технології допоможуть фахівцям з розмінування ефективніше очищувати деокуповані території від залишків російської агресії. Масштаб цього завдання значний: з 24 лютого 2022 року підрозділи розмінування Міністерства оборони України вже обстежили й очистили 460 189 га звільнених територій.
Раніше оцінювалося, що для розмінування територій, постраждалих внаслідок війни, Україні потрібно майже 30 млрд доларів. Водночас обсяг необхідного фінансування скоротився завдяки прогресу в очищенні земель від мін і нерозірваних боєприпасів.
Крім того, у Міністерстві оборони повідомляли, що західні партнери планують надати Україні 700 млн євро на закупівлю обладнання для розмінування. Фінансування передбачене до 2034 року.
Також Міноборони ініціювало створення спеціального полігону для випробування нових підходів до розмінування. На ньому планують тестувати інноваційні технології, зокрема рішення на основі штучного інтелекту, а також обмінюватися досвідом з міжнародними партнерами.