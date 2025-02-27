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Україні знадобиться майже 30 млрд доларів на розмінування територій, - Мінекономіки

Четвер 27 лютого 2025 16:22
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Україні знадобиться майже 30 млрд доларів на розмінування територій, - Мінекономіки Фото: розмінування територій України триватиме десятиліття (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Україні необхідно 29,8 мільярда доларів США для розмінування територій, які зазнали впливу війни. Однак потреба зменшилась завдяки прогресу в очищенні українських земель від мін та снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

Міністерство оприлюднило "Швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4)", яка була проведена Світовим банком, Урядом України, Європейським Союзом та ООН.

У документі зазначається, що потреби на розмінування територій України скоротилася на 4,8 мільярда доларів США у порівнянні з попередньою оцінкою. Цього вдалося досягти завдяки прогресу в обстеженні та очищенні земель, на яких велися бойові дії.

"Зменшення суми потреб на гуманітарне розмінування на майже 5 мільярдів доларів свідчить про величезну роботу, реалізовану Міністерством економіки спільно із Міноборони, ДСНС, приватними та міжнародними операторами протимінної діяльності", - підкреслила віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Довготривалий процес

Разом з тим використання сенсорних технологій, аерофотозйомка та машинне навчання можуть ще більше прискорити й здешевити вартість розмінування, додала міністерка.

Також автори оцінки підкреслили, що розмінування територій триватиме десятиліття. Тому Україні вкрай важливо розвивати партнерства з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю. Експерти радять розширювати використання інновацій, та забезпечити довгострокові інвестиції в сектор гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, учора, 26 лютого, Міноборони повідомило, що Україна отримає 700 мільйонів євро на обладнання для розмінування від західних партнерів. Кошти планують надати до 2034 року.

А нещодавно Міністерство оборони України ініціювало створення полігону для тестування нових методів розмінування. На новому полігоні Міноборони хоче випробовувати інновації у розмінуванні, зокрема на базі ШІ, та обмінюватися досвідом з міжнародними партнерами.

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