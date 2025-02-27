Україні знадобиться майже 30 млрд доларів на розмінування територій, - Мінекономіки

Україні необхідно 29,8 мільярда доларів США для розмінування територій, які зазнали впливу війни. Однак потреба зменшилась завдяки прогресу в очищенні українських земель від мін та снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України .

Міністерство оприлюднило "Швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4)", яка була проведена Світовим банком, Урядом України, Європейським Союзом та ООН.

У документі зазначається, що потреби на розмінування територій України скоротилася на 4,8 мільярда доларів США у порівнянні з попередньою оцінкою. Цього вдалося досягти завдяки прогресу в обстеженні та очищенні земель, на яких велися бойові дії.

"Зменшення суми потреб на гуманітарне розмінування на майже 5 мільярдів доларів свідчить про величезну роботу, реалізовану Міністерством економіки спільно із Міноборони, ДСНС, приватними та міжнародними операторами протимінної діяльності", - підкреслила віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Довготривалий процес

Разом з тим використання сенсорних технологій, аерофотозйомка та машинне навчання можуть ще більше прискорити й здешевити вартість розмінування, додала міністерка.

Також автори оцінки підкреслили, що розмінування територій триватиме десятиліття. Тому Україні вкрай важливо розвивати партнерства з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю. Експерти радять розширювати використання інновацій, та забезпечити довгострокові інвестиції в сектор гуманітарного розмінування.