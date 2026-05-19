В Украине начали искать мины с помощью дронов: как работает новая технология

В Минобороны Украины обучают специалистов искать мины и другие взрывоопасные предметы с помощью дронов и специальных магнитометров, фиксирующих изменения магнитного поля Земли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Отмечается, что таким образом можно находить скрытые металлические объекты с воздуха, минимизируя риски для жизни личного состава.
Так, в рамках курса военные отработали полный цикл работы с беспилотными авиационными комплексами.
Отдельным и важнейшим элементом подготовки стала работа с магнитометрами - высокотехнологичными системами, которые сканируют земную поверхность и обнаруживают скрытые боеприпасы, критически уменьшая риски для жизни личного состава.
Новые технологии помогут специалистам по разминированию эффективнее очищать деоккупированные территории от остатков российской агрессии. Масштаб этой задачи значительный: с 24 февраля 2022 года подразделения разминирования Министерства обороны Украины уже обследовали и очистили 460 189 га освобожденных территорий.
Ранее оценивалось, что для разминирования территорий, пострадавших в результате войны, Украине нужно почти 30 млрд долларов. В то же время объем необходимого финансирования сократился благодаря прогрессу в очистке земель от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Кроме того, в Министерстве обороны сообщали, что западные партнеры планируют предоставить Украине 700 млн евро на закупку оборудования для разминирования. Финансирование предусмотрено до 2034 года.
Также Минобороны инициировало создание специального полигона для испытания новых подходов к разминированию. На нем планируют тестировать инновационные технологии, в частности решения на основе искусственного интеллекта, а также обмениваться опытом с международными партнерами.