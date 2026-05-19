В Украине начали искать мины с помощью дронов: как работает новая технология

Отмечается, что таким образом можно находить скрытые металлические объекты с воздуха, минимизируя риски для жизни личного состава.

Так, в рамках курса военные отработали полный цикл работы с беспилотными авиационными комплексами.

Отдельным и важнейшим элементом подготовки стала работа с магнитометрами - высокотехнологичными системами, которые сканируют земную поверхность и обнаруживают скрытые боеприпасы, критически уменьшая риски для жизни личного состава.

Новые технологии помогут специалистам по разминированию эффективнее очищать деоккупированные территории от остатков российской агрессии. Масштаб этой задачи значительный: с 24 февраля 2022 года подразделения разминирования Министерства обороны Украины уже обследовали и очистили 460 189 га освобожденных территорий.

Разминирование Украины

Ранее оценивалось, что для разминирования территорий, пострадавших в результате войны, Украине нужно почти 30 млрд долларов. В то же время объем необходимого финансирования сократился благодаря прогрессу в очистке земель от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, в Министерстве обороны сообщали, что западные партнеры планируют предоставить Украине 700 млн евро на закупку оборудования для разминирования. Финансирование предусмотрено до 2034 года.